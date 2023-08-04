الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل فى حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية علي الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن التصادم وفاة قائد الدراجة، وتم نقل جثته للمستشفى المركزى.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بين سيارة ودراجة بخارية ووجود متوفى، تم رفع آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية عن وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة سائق مقيم دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدي إلي انحرافه واصطدامه بدراجة بخارية قيادة عامل ومقيم دائرة قسم أول سوهاج، نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.

وباستجواب قائد السيارة وشقيق المتوفي، موظف ومقيم دائرة قسم أول سوهاج عن مضمون ما جاء بالفحص، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ميكروباص دراجة بخارية الطريق الزراعي الغربي محافظة سوهاج اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج

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