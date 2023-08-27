غرفة السياحة تطالب الشركات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند الدخول للمواقع الأثرية

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من شركات السياحة بضرورة التزامهم بتوجيه المندوبين أو المرشدين السياحيين التابعين لهم بالالتزام بأي من طرق الدفع سواء باستخدام الكروت البنكية وكارت ميزة ومحاولة تجنب الشراء الفوري للتذاكر من جميع المناطق الأثرية، وذلك حرصًا على راحة السائحين ووقتهم.

السداد النقدى بالمواقع الاثرية يسبب التكدس

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جميع الشركات السياحية، إلى أنه قد تلاحظ استمرار التكدس على شباك التذاكر النقدية بمنطقة الأهرامات الأمر الذي يسئ الى الشكل الحضاري بالمنطقة ويعطي انطباع سيئ لدى السائحين فضلًا عما يترتب عليه من تقصير وقت الزيارة للسائحين.

وحثت الشركات على الالتزام بقيام وزارة السياحة والآثار بتفعيل التحول الرقمي الكامل واقتصار السداد على شباك التذاكر لعدد كبير من المناطق والمواقع الآثرية باستخدام الكروت البنكية و كارت ميزة بالإضافة إلى منظومة التذاكر المجمعة ومنظومة الدفع عن طريق موقع https://egymonuments.com/ التابع إلى وزارة السياحة والآثار الذي يمكن من خلاله شراء التذاكر المجمعة للمجموعات السياحية عند دخولهم المواقع والأماكن الأثرية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد بدأت، خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي.

وبدأت في تعميم التجربة في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير نقدي بالكامل في كل من معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير، ومؤخرًا قصر البارون بمصر الجديدة ضمن أكثر من 30 موقع أثري ومتحف جاري العمل على تطبيق نظام الدفع غير نقدي بها.

كما يتم السماح بالسداد النقدي لرحلات المدراس المصرية فقط بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.

كما يستمر إتاحة شراء تذاكر الزائرين المصريين (كبار أو طلبة) بالكارت البنكي أو نقدا في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت.