الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تطبيق شراء التذاكر بـ 9 مواقع أثرية بالأقصر بالكروت البنكية ومنع التعامل النقدى

الأقصر
الأقصر

زار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها، يأتى ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، سواء فى المتاحف أو المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح د. خالد شريف أن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، حيث يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.

وعلى هامش تواجده بالمحافظة التقى مساعد الوزير بالدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، حيث تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار ود. باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي، موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.

وسيتم تعميم تجربة الدفع الإلكتروني فى مختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية وإلغاء التعامل النقدى عند شراء التذاكر لدخول المتاحف والمواقع الأثرية، وقد تم تزويد المتاحف والمواقع الأثرية بالبوابات الإلكترونية وماكينات الدفع الإلكتروني كما يمكن للزائرين شراء التذاكر عبر المواقع الإلكترونية للمتاحف والمواقع الأثرية.

الأقصر متاحف مواقع اثرية الدفع الالكتروني استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

الأكثر قراءة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية فى كفر الزيات

المالية: الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى لـ7% من الناتج المحلى بميزانية 2023/ 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق