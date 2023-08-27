أستاذ علوم سياسية: الحرب بين الصين وأمريكا بدأت منذ ولاية ترامب

قال مايكل سلوبرد تشيكوف، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب التجارية بين واشنطن والصين بدأت منذ ولاية دونالد ترامب ومازالت مستمرة في ولاية جو بايدن حتى الآن، ولهذا التوترات السياسية الصينية الأمريكية ليست وليدة هذه الفترة الزمنية الحديثة.

التعامل التجاري الصيني الأمريكي

وأكد أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من السبل لتعزيز التعامل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة، وهذا التعزيز سيعود بالنفع على البلدين.

العدوان الصيني الأمريكي

وأضاف في حديثه، أن الصين تعتبر العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت الصين لنفس الدرجة التقدمية في كافة المجالات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا أصبحت الصين تمثل خطراً كبيراً على الولايات المتحدة الأمريكية.