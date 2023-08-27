الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" عن تحقيق قناة السويس مليون دولار بالساعة: الدولة تعمل والدخل يزيد

الباز
الباز

 قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن دخل قناة السويس تم الإعلان عنه اليوم أنه وصل في الساعة مليون دولار.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "فاكرين الناس اللي كانت بتقول على قناة السويس الجديدة تفريعة، ولكن الدولة اشتغلت والدخل زاد ويزيد كل ساعة، واستثمرت"، مؤكدًا أن جزءا من قناة السويس كان لرفع معنويات الشعب المصري وأنه يستطيع أن يكتتب ويدفع أموالًا. 

قناة السويس الجديدة بنيت بأموال المصريين

وتابع أننا وقتها كنا خارجين من مرحلة فوضى والناس فقدت الثقة بنفسها وجاء الرئيس السيسي، وقال إن القناة حفرت بأموال المصريين، والتي وصلت وقتها إلى 64 مليار جنيه، ولم يتم استخدام القروض في بنائها وإنما بأموال المصريين وعادت الأموال مرة أخرى للمواطنين، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استخدام ما جرى في قناة السويس بمشاريع أخرى.

وأشار إلى أن آخر إحصائية أن المصريين اشتروا ذهب بـ80 مليار جنيه في 30 يومًا فقط.

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محمد الباز دخل قناة السويس مليون دولار الدولة الدخل زاد أموال المصريين

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