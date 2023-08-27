خالد أبوبكر يطالب المشككين فى قناة السويس الجديدة بالاعتذار للرئيس السيسى

قال خالد أبوبكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن توسعة الجزء الجنوبي من قناة السويس تصل تكلفته إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدًا أنها من أموال القناة ولا علاقة لها بموازنة الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التوسعة هي رهان ناجح للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال منها ونسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 94%.

وتابع أنه في 2030 ستكون قناة السويس خضراء تمامًا وكل السفن المارة بها تعتمد على الوقود الأخضر.

ووجه رسالة للمشككين في قناة السويس الجديدة أن يتقدموا باعتذار للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المشروع بما حققه من أرقام ناجح جدًا.

هل يوجد قناة ملاحية تهدد قناة السويس؟

وعن تهديد قنوات ملاحة أخرى لقناة السويس، أكد أن وجود جفاف في بعض القنوات الملاحية الأخرى زاد من نسبة العبور في قناة السويس ولا يوجد مقارنة تضاهي أو تستطيع أن تقوم بحركة الملاحة الدولية كما تقوم بها قناة السويس، موضحًا أن القناة لو توقفت لساعات فإنها تشل حركة المجتمع الدولي كله.