وزير الخارجية يلتقي السفراء المنقولين لرئاسة بعثات مصر في الخارج.. غدًا

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الاثنين، السفراء المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج.

وتولي وزارة الخارجية أهمية كبرى للجهود التي تبذلها كافة البعثات المصرية في الخارج، والحفاظ على تحقيق مصلحة الدولة المصرية في كافة المنصات والمنظمات الدولية.

لقاءات وزير الخارجية.. غدًا

وكذلك، تبذل مصر جهودًا ضخمة عبر بعثاتها للمساهمة في أي جهود لحل الازمات الإقليمية والدولية، عبر طرح الرؤية المصرية وسبل تنفيذها.

وكذلك، يستقبل وزير الخارجية، صباح غدٍ الاثنين، هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وسيعقد سامح شكري وهانس جروندبرج جلسة مباحثات حول تطورات الأوضاع الحالية في اليمن.