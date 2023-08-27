الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.. غدًا

وزير الخارجية
وزير الخارجية

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الإثنين، هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية والمبعوث الأممي جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

تشمل جلسة المباحثات مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبدأت الأمم المتحدة خطتها، منذ نحو شهر، لإنقاذ خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمين، وذلك عبر تفريغ حولته من النفط الخام.

خطة أممية لإنقاذ خزان صافر

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أواخر شهر يوليو الماضي، ببدء الخطة الأممية بشأن إنقاذ خزان صافر، مؤكدةً أنها تدعم أي جهود دولية تتم في هذا الأمر.

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وأعربت مصر حينها عن إشادتها بالتسهيلات التي قدمها تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشيرةً إلى أنها خظوة تسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة البحرية في مياه البحر الأحمر، كما أنه يضمن سلامة الملاحة البحرية، لكون تلك المنطقة حيوية لحركة التجارة العالمية.

إعفاء السفينة المشاركة فى عملية الإنقاذ من رسوم عبور قناة السويس

وكانت مصر أعلنت، شهر مارس الماضي، أن هيئة قناة السويس قرتر إعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ المساهمة في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر من رسوم الع خلال رحلتها إلى الشواطئ اليمنية.

وأكدت مصر، في بيان عن وزارة الخارجية حينها، أن ذلك القرار من أجل استمرار المساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة داخل اليمني ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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