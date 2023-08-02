الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير لـ"القاهرة الإخبارية": ناقلة النفط صافر المهجورة فى اليمن قد تسبب كارثة بيئية

جريدة الدستور

علق الدكتور عبدالقادر الخراز، أستاذ الأثر البيئي، علي الكوارث البيئة التي تعم كل أرجاء العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك استمرارًا لعملية سحب حمولة ناقلة النفظ صافر المهجورة قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني بالبحر الأحمر.

وأضاف، أن هذه الحمولة قد تتسبب في كارثة بيئة، موضحًا أن هناك دعوات ملحة لإيجاد خزان مؤقت لحين بناء خزانات أرضية في منطقة التي تأثرت في اليمن.

وأشار إلى أنه تم سحب أكثر من نصف مليون برميل من نفط ناقلة صافر المهجورة في اليمن، موضحًا أن الباخرة بها مليون ومائة وأربعين برميل نفط موجود في الباخرة، والتي يتم الآن تفريغها.

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