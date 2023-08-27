ندى ثابت: يجب دعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

أعلنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، عن تأييدها التام لـترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في كل ربوع الوطن.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس السيسي يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، بفضل جهوده وإنجازاته ومساعيه الدائمة لتحقيق حياة حرة كريمة لجموع الشعب المصري العظيم.

التصدي لأهل الشر

وأضافت أن الرئيس السيسي أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ولا ننسى دوره الوطني الكبير في التصدي لأهل الشر وأعداء الوطن الذين كانوا يريدون هدم أمن واستقرار الدولة المصرية.

وتابعت النائبة: "إن القيادة السياسية الحكيمة تولت حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، لكنها نجحت بامتياز في الخروج بها إلى بر الأمان، وتجاوز الأزمات والصعوبات والتحديات، وشاهدنا جميعًا ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات عظيمة سجلها التاريخ بحروف من نور".

دعم الأحزاب السياسية

وكان عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب أعلنوا عن دعمهم الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال الشهور المقبلة، انطلاقًا من منجزه الوطنى الملموس بدءًا من استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولًا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.