إيناس صبحى تكشف دور المرأة فى دعم ترشيح الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة

أوضحت الدكتورة إيناس صبحي، أمين المرأة بحزب المصريين الأحرار، كواليس حملة حزب المصريين الأحرار لدعم ترشيح الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة، قائلة: "إن دور المرأة في هذه الحملة يأتي بدافع وطني شديد، ويتمثل في التعامل المباشر مع الجمهور وتوصيل رسالة الدعم الحقيقية من خلال المرأة المصرية التي حصلت على مكتسبات كثيرة في عهد الرئيس السيسي".

وأضافت الدكتورة إيناس صبحي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه من خلال المرأة المصرية ودورها في كل مكان عن طريق وعيها وحسها الفطري، بأهمية الأمان والوطن، فسوف يتم التواصل مع المرأة المصرية في كل مكان على أرض مصر، بكل الفئات العمرية والمجتمعية والفئات الثقافية المختلفة.

وأكدت الدكتورة إيناس صبحي، أن أهم ما يميز العمل في حزب مصريين الأحرار المتمثلة في وجود درجة عالية جدًا من المصداقية، فيوجد طلبات كثيرة جدًا تأتي من شخصيات عامة ومن نخب على كافة المستويات للتعاون في الحملة من خلال هيكلة حملة الحزب الداعم لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة.