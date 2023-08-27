الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير المركز الإعلامى لـ"المصريين الأحرار": الحزب يعتبر الرئيس السيسى مرشحه الرسمى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إنه منذ إطلاق حزب المصريين الأحرار الحملة الشعبية لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد توالت عدة طلبات، سواء من المصريين في الداخل أو في الخارج.

وأضاف ريمون ناجي خلال مداخلة هاتفية عبر فائية extra news، أنه في غضون ساعات سيتم إعلان وجود مستشارين لرئيس الحزب في عدد من الدول، إلى جانب ممثلين الحزب في المكاتب الخارجية، لافتًا إلى أن الحزب له أمانات أو قطاعات تسمى أمانة المصريين في الخارج، حيث تتبنى وترعى كل المصريين في الخارج، كما تولي اهتمامًا خاصًا باتجاه الحزب باعتبار الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مرشح الحزب الرسمي.

وأشار إلى أنه تم عمل بحث كامل يتم التعامل من خلاله على معطيات الحالة والظروف الراهنة ورد فعل الشباب وكيفية التعامل مع الموقف، مؤكدًا أن الحزب يعمل بكل جهد لدعم مرشحه في انتخابات الرئاسة. 

حزب المصريين الأحرار الانتخابات الرئاسية ترشيح الرئيس السيسي ريمون ناجى الرئيس السيسي

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