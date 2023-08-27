الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبعث برسالة طمأنة للشعب: الدولة تسير بشكل جيد للغاية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية، داعيًا الجميع إلى الاطمئنان، ومشيرًا إلى أن هناك حجمًا كبيرًا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكى فقط ولكن أيضًا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء.


جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى، والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، حيث وصف تلك الجولة بأنها "يوم في حب مصر".

 

وتشهد الدولة المصرية إنجازات حقيقية ومشروعات قومية متعددة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، حيث كرس كل جهود الدولة للنهوض بكل القطاعات الزراعية والصناعية والمجتمعية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المصرية، وأكبر استفادة مما تملكه مصر من إمكانات.
ويعد مشروع "توشكى" واحدًا من أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة للدولة خاصة السلع الاستراتيجية وأهمها القمح من خلال استصلاح واستزراع حوالي 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المزروعة في مصر، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا بمشروع توشكى نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعى للدولة المصرية، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضى زراعية جاهزة للاستغلال الأمثل ويمكن أن تحقق طموحات الشباب فى توفير فرص عمل حقيقية.

 

السيسي في توشكى الرئيس السيسي تصريحات توشكى

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