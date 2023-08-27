الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شكري يتابع سير العمل القنصلي.. مبادرة تسوية الموقف التجنيدي وتحديث منظومة الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولي القطاع القنصلي بالوزارة، لمتابعة سير العمل القنصلي وبحث سبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج.

اجتماع وزير الخارجية ومسئولي القطاع القنصلي

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها، وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات القنصلية استغلالاً للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلات المواطنين المصرين في الخارج مع الوطن.

اجتماع وزير الخارجية ومسئولي القطاع القنصلي

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

وناقش الاجتماع أيضًا الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب والتأكيد على تقديم التسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.

واستمع وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إلى عرض متكامل للإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وعملية استقبال الطلبات على الموقع المخصص للمبادرة، والذي تم إطلاقه في 13 أغسطس الجاري، ويستمر التسجيل عليه لمدة 30 يومًا.

الشروط والبيانات المطلوبة لتسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج (صور)

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج


وشمل الاجتماع عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين أداء مكاتب التصديقات داخل مصر.

اجتماع وزير الخارجية ومسئولي القطاع القنصلي

وكان السفير أحمد أبو زيد نشر صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع «X» -  تويتر سابقًا-  خلال انعقاد الاجتماع بين شكري ومسؤولي القطاع القنصلي، لمتابعة وفير الخدمات للمصريين سواء في الخارج أو الداخل، بالإضافة إلى متابعة عملية إصدار التأشيرات للأجانب.

وأوضح في منشوره: "جانب من لقاء وزير الخارجية اليوم مع مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج ومسئولى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لمتابعة سير العمل القنصلى بما يضمن توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين فى الداخل والخارج، ومتابعة إجراءات منح التأشيرات للأجانب".

اجتماع وزير الخارجية ومسئولي القطاع القنصلي
وزير الخارجية قنصل القطاع القنصلي الخدمات القنصلية مبادرة تسوية الموقف التجنيدي

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