الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

قالت وزارة الخارجية إنها، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرًا لتردد بعض المواطنين من العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وأعلنت الخارجية عن أنه سيتم فتح باب التسجيل عبر موقعها الرسمي، الذي سيعلن عنه لاحقًا، بدءًا من يوم 14 أغسطس.

خطوات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

وأوضحت أن التسجيل للمصريين المقيمين بالخارج والراغبين في تسوية أوضاعهم التجنيدية سوف يستمر لمدة 30 يومًا.

وأكدت أن تلك الخطوات تأتي حرصًا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن المقيمين في الخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء في العمل أو الدراسة أو العلاج.

وقالت الخارجية: "يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمقيمين لتسوية المواقف التجنيدية لهم".

وكشفت عن تفاصيل الطلبات وكذلك البيانات المطلوبة، مؤكدة أن التسجيل لتسوية الأوضاع التجنيدية متاح للمصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا وحتى سن 30 عامًا، وكذلك ممن تجاوزوا سن الـ30 طبقًا للموقف.

شرط تجديد جوازات السفر

وأشارت إلى أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

وأوضحت أن البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع تشمل: الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر - تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي إن وُجد - تاريخ مغادرة البلاد - الدولة المقيم بها - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع - اسم البنك/ الفرع خارج البلاد - اسم الحساب - سويفت كود - IBAN - رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية - تاريخ الحافظة/ العملية - المبلغ 5000 دولار/ يورو - ويسدد على حساب بنك مصر فرع أبوظبي طبقًا للبيانات المنشورة في البيان.

وأهابت وزارة الخارجية بالمصريين المقيمين بالخارج سرعة التسجيل خلال المدة المحددة.