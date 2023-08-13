الشروط والبيانات المطلوبة لتسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج (صور)

التسجيل يبدأ غدًا لمدة 30 يوم..

يبدأ تسجيل طلبات المصريين المقيمين في الخارج في مبادرة تسوية مواقفهم التجنيدية بشكل نهائي، غدًا الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية.

وأكدت الخارجية أن التسجيل طلبات تسوية موقف التجنيد بشكل نهائي للمصريين المقيمين في الخارج سوف يستمر لمدة 30 يومًا، حيث ينتهي في 13 سبتمبر المقبل.

شروط تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وكشفت عن شروط التسجيل للمصريين المقيمين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg والذي تم تشدينه لاتاحة خدمة التسجيل، وسرعة إتمام الخطوات.

وقالت الخارجية إن مبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج تنطبق على الأشخاص ممن كان الدور عليهم في التقدم إلى التجنيد بدءًا من سن 19 عام وحتى 30 عام، وكذلك من تجاوزا 30 سنة.

وكانت الخارجية قد أعلنت، منذ أسبوعين، عن البيانات المطلوب من أجل تسجيل طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين في الخارج عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg.

البيانات المطلوبة لتسوية الموقف من التجنيد

وشملت البيانات المطلوبة للتسجيل ما يلي: الاسم - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة جواز السفر - تاريخ الميلاد - الرقم الثلاثي إن وُجد - تاريخ مغادرة البلاد - الدولة المقيم بها - البريد الإلكتروني - البيانات البنكية الخاصة بالإيداع - اسم البنك/ الفرع خارج البلاد - اسم الحساب - سويفت كود - IBAN - رقم حافظة الإيداع/ رقم العملية - تاريخ الحافظة/ العملية.

وجاء في البيانات المطلوبة أيضًا مبلغ 5000 دولار/ يورو، على أن يتم تسديده على حساب بنك مصر فرع أبوظبي.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية الخاصة بهم.

تسهيل عودة المصريين المقيمين بالخارج

وقالت الخارجية إن تدشين الموقع الإلكتروني يأتي إلحاقًا بالإعلان الذي جرى في 27 يوليو الماضي، حول مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين المقيمين في الخارج.

وأوضحت أن تلك المبادرة تأتي نظرًا لتردد بعض المواطنين في العودة إلى مصر وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

في السياق ذاته، أهابت الخارجية بالمصريين المقيمين في الخارج سرعة تسجيل طلبات تسوية موقفهم التجنيدي عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه خلال مدة الـ 30 يوم، والتي تبدأ غدًا.

وأكدت ضرورة الإيفاء بكل البيانات المطلوبة لتسجيل طلب تسوية الموقف من التجنيد بشكل نهائي للمصريين الموجودين في الخارج وذلك بهدف إتاحة الوقت لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.