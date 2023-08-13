الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، منذ قليل، أعلنت فيه تفاصيل إطلاق موقع إلكتروني خاص بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين في الخارج بشكل نهائي.

وقالت الخارجية إن تسجيل طلبات المصريين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي سيبدأ غدًا الاثنين عبر الموقع الإلكتروني https://www.tagneedinit.gov.eg.

وأشارت، في بيانها، إلى أن تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية موقف التجنيد الخاص بهم، عبر ذلك الموقع سوف يستمر لمدة 30 يومًا.

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

شروط التسجيل لتسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج

وأوضحت أن المبادرة، التي تم إطلاقها في وقت سابق، لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج تنطبق على من هم في عمر 19 سنة وحتى عام 30 سنة، ممن حل عليهم الدور في التقدم إلى التجنيد، بالإضافة إلى من تجاوز عمرهم 30 سنة أيضًا.

وناشدت الخارجية من ينطبق عليهم الشروط من المصريين في الخارج بسرعة تسجيل كلبات تسوية موقفهم التجنيدي عبر الموقع الإلكتروني المذكور، وذلك خلال مدة الـ 30 يوم.

وطالبتهم بأن يتم اتيفاء جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمصريين الموجودين في الخارج حتى يتيح لها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام تلك الخطوة.

 

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يبدأ غدًا.. تفاصيل تسجيل طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

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