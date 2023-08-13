تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

أعلنت وزارة الخارجية عن أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، وذلك اعتبارا من غد الاثنين، ولمدة ثلاثين يومًا، عبر الرابط التالي: https://www.tagneedinit.gov.eg

وقالت الخارجية، في بيان: "إلحاقًا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن (19 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذلك ممن تجاوزوا سن (30عامًا)".

وتابعت: "يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم".