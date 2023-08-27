الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم مصير محمد عواد

محمد عواد
محمد عواد

قرر مسؤولو نادي الزمالك فتح ملف التجديد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق لاستمراره في الفترة المقبلة حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق وتفاوض مجلس الزمالك السابق مع محمد صبحي حارس الفريق فقط لتجديد تعاقده في الوقت الذي لم يتم التحدث مع عواد في أي شيء.

بدء المفاوضات

وقرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك الاجتماع مع عواد بعد عودة الفريق للتدريبات والتفاوض معه لتجديد التعاقد وحسم الأمر للحفاظ على تركيزه مع الفريق وعدم الرحيل.

وتلقى عواد بعض العروض في الفترة الماضية لكن الحارس أغلق الأمر والأولوية بالنسبة له تتمثل في بقائه مع الزمالك وعدم الرحيل.

طلبات عواد

وطلب عواد الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه في الوقت الحالي ورفض بشكل نهائي فكرة تخفيض راتبه مع الفريق إلى جانب الحصول على نفس الامتيازات المالية الموجودة في عقده مع الفريق.

ورفض مسئولو الزمالك بشكل نهائي فكرة تخفيض عقده بعدما ألمح مسئولو الزمالك السابقون إلى هذا الأمر وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب.

محمد عواد الزمالك محمد صبحى مجلس الزمالك عبد الواحد السيد

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