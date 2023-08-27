شقرة لـ"الشاهد": جمال عبدالناصر كان يريد دولة مدنية.. والإخوان يسعون للخلافة

أكد جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن عبد الناصر وصل لقناعة بعد التعامل مع الإخوان

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن جمال عبد الناصر كان يريد دولة مدنية والاخوان يسعون للخلافة.

وتابع: "بعد عام الـ1952 الحرس القديم أخفوا علي الشباب مسألة أن عبد الناصر انفصل، وكانوا يقولون أن هذه ثورتهم وخرجوا في الشوارع يقولون "لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية"، وهنا تم استفزرا عبد الناصر لأنه ليست ثورة إخوان، وطلب من الصحفيين الكبار في هذا الوقت أن يكتبوا عن ما حدث وأن هذه ثورة ضباط وطنين وليس لها أي علاقة بالإخوان، وفعلاً كانت المقالات تفصح عن ذلك، وعبد الناصر وصل لقناعة بعد التعامل مع الإخوان، وحسب تشبيه في كثير من خطاباته، أنهم لن يلتقوا أبدًا لأنه يريد دولة مدنية، وهم يريدون دولة الخلافة.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.