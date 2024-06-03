الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يشغل بال المسافرين إلى الخارج معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 عبر جوجل، حين شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات البنوك المصرية، بعدما بلغت العملة الأمريكية اليوم ببنك مصر 47.37 جنيه للبيع، ومبلغ 47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

ترصد «الدستور» من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم الإثنين، طبق المعلن من قبل مواقع البنوك الرسمية بشأن سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجّل سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري، 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري مبلغ 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

في حين سجّل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر، 47.37 جنيه للبيع، و47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية

أما سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية وصل 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.
وفي بنك القاهرة، سجّل سعر الدولار اليوم الإثنين 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الاحد 2-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار العملات في مصر اليوم 

متوسط سعر اليورو اليوم الإثنين: 51.23 جنيه للشراء، و51.40 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 60.21 جنيه للشراء، و60.41 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الاثنين: 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 154 جنيها للشراء، و154.49 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الإثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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