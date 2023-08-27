الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة لـ"الشاهد": الإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وجمال شقرة

قال جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن جماعة الإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض ولا يتحركون بها إلا في الوقت المناسب.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "منذ بداية الأربعينيات اصطدمت علاقة الإخوان مع الثورة من تغلغهم مع الجيش، فكان عبد الناصر يأخذ الضباط الذي كان يلمس فيه وطنية ليترك تنظيم الإخوان ومنظمات اليسار المرقسي، فكان هناك تنظيم عسكري وطني ومهارة عبد الناصر أنه جمع التنظيمات الصغيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية".

 وتابع: "في مذكرات عبد العزيز علي، باسم الثائر الصامت من أعضاء اليد السوداء لثورة الـ1919، والذي قال إنه لا يوجد أحد سيحل القضية الوطنية إلا الضباط الوطنيين، فبدأ يدخل في تجنيد الضباط، وعمل عصبة وسمي بعد ذلك بتنظيم الطيران، وكان كل التنظيمات تبالغ في وصف نفسها بعد ثورة يوليو، وكان هناك جماعات كبرى ولكن ذكاء ودهاء عبدالناصر استطاع أن يدمج كل هذه التنظيمات تحت الضباط الأحرار".

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية كان لديها تنظيم سري قوي ولديها قدرة على الحشد، وعندهم مبدأ السمع والطاعة، وعندما تحاول مسح للقوى السياسية القادرة علي تواجه شرطة الملك وجيشه، بدون الضباط الوطنيين، ودبابات المستعمر في قناة السويس، لن تجد أن أحد يملك أسلحة سوى الصباط الوطنيين وجماعة الإخوان الإرهابية، فالإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض ولا يتحركون بها إلا في الوقت المناسب، واللواء محمد نجيب ندم علي الاستسلام لجماعة الإخوان.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور. 

الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز جمال شقرة

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