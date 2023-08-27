جمال شقرة لـ"الشاهد": صلاح شادى أخفى حقيقة انفصال عبد الناصر عن الإخوان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن صلاح شادي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أخفى حقيقة انفصال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الإخوان.

وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "صلاح شادي والحرس القديم أخفوا انفصال عبد الناصر عن الإخوان عن الشباب الصغار لكن عبد الناصر انفصل بالفعل عن الإخوان".

وتابع: "خالد محيي الدين لم يكتب بعض الكتابات التي وردت في مذكراته والتي تقول عن علاقة عبد الناصر والإخوان" مؤكدًا أن محمد نجيب لم يكتب أو يرى كتاب "كنت رئيسًا لمصر".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.