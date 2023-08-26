السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد إعلان "المتحدة" عن "حياة الفرعون".. ماذا حدث وقت اكتشاف مقبرة "توت عنخ آمون"؟

اكتشاف مقبرة توت
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

تستعد كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة "ميديا هب - سعدى جوهر" لعمل فني هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط؛ يتناول حياة الفرعون توت عنخ آمون، وقصة اكتشاف مقبرته؛ وهو من بطولة الفنان الكبير كريم عبد العزيز.

كريم عبد العزيز فى "الفرعون الأخير" - اليوم السابع

ماذا يتضمن فيلم حياة الفرعون؟

الفيلم يستعرض الأسرار المذهلة لمقبرته باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج والاهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين.. وقبل الانتهاء من العمل تعالوا نستعرض معاً أبرز العجائب التي حدثت عند اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922.

ما حدث في مصر وقت اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون؟

100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. زيارة خاصة لملكة بلجيكا | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

الكاتب والمؤرخ جمال بدوي كشف عن بعض المعلومات التى ترقي إلى حد العجائب عند اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فرعون مصر الشاب الذى مات فجأة قبل أن يبلغ العشرين من عمره، وذلك فى مقال نشر بعنوان "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" بجريدة الوفد عام 1987، حيث أشار إلى أنه عندما اكتشفت المقبرة زار اللورد الإنجليزي "كارنافون" أحد هواة التنقيب عن الآثار المصرية؛ والذي منحته الحكومة المصرية فى عام 1922 امتياز الحفر في منطقة وادي الملولك بالأقصر.

Lord Carnarvon dies before he can lay eyes on the pharaoh
لورد كارنافون

وتابع "بدوي"، قائلاً: "استعان “كارنافون” بأحد العلماء الإنجليز المتخصصين في الآثار هو مستر "كارتر" الذي نجح في العثور على مقبرة توت عنخ آمون، وأنه عندما دخل "كارنافون" المقبرة امتدت يده إلى "بوق" الحرب الذي كان يستعمله فرعون عند الإيذان بالحرب ونفخ "كارنافون" في النفير فلم يمكث أياماً حتى مات.. وفسر الناس وقتها موته بلعنة الفراعنة.

كيف أمن سعد زغلول مقبرة "عنخ آمون"؟

من "كارنافون" إلى سعد زغلول الذي ترأس حكومة الشعب الأولى آنذاك، والذي أمر بوضع الضوابط التي تكفل حماية محتويات المقبرة من السرقة والعبث، ووضعت الحكومة وقتها خطة محكمة لنقلها إلى القاهرة وهو ما أثار غضب "كارتر" الذي كان يضمر فى نفسه شيئاً، ووقفت الصحف البريطانية إلى جانب "كارتر" وأثارت ضجة إعلامية لحشد الرأي العالم ضد سعد زغلول واتهامه بالتعصب ضد الأجانب.

سعد زغلول
- سعدى جوهر كريم عبد العزيز حياة الفرعون توت عنخ آمون سعد زغلول

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