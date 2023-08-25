“ميديا هب” تتألق فى مهرجان الدراما وتحصد 11 جائزة من لجنة التحكيم

كشفت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما الذي يرأسه الفنان يحيى الفخراني، عن جوائز الدورة الثانية من المهرجان، تحت عنوان 60 سنة دراما.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وحصدت شركة ميديا هب سعدي - جوهر، نصيب الأسد من جوائز مهرجان القاهرة للدراما، حيث حصلت على ١١ جائزة عن مجمل أعمالها في عام 2023 من قبل لجنة التحكيم.

وجاءت الجوائز كالآتي:

- جائزة أفضل مونتاج حصل عليها أحمد حافظ عن مسلسل “تحت الوصاية”، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

- جائزة أفضل تصوير ذهبت إلى بيشوي روزفيلت، عن مسلسل “تحت الوصاية”، من إنتاج ميديا هب سعدي - جوهر.



- أفضل تصميم أزياء حصلت عليها سامية عبد العزيز، عن مسلسل “رسالة الإمام”، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

- أفضل موسيقى تصويرية حصل عليها تامر كروان، عن مسلسل "الإمام الشافعي"، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

- أفضل ممثل صاعد حصل عليها كل من: عصام عمر عن مسلسل “بالطو”، وطه دسوقي عن مسلسل “موضوع عائلي”، والطفل عمر شريف عن مسلسل “تحت الوصاية”.

- أفضل ممثلة صاعدة حصلت عليها كلًا من: رنا رئيس عن مسلسل “موضوع عائلي”، وسلمى أبوضيف عن مسلسل “رسالة الإمام”، نانسي صلاح عن مسلسل “ستهم”.



- أفضل مخرج حصل عليها محمد شاكر خضير، عن مسلسل “تحت الوصاية”، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت للفنانة هالة صدقي، عن مسلسل “جعفر العمدة"، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

- أفضل ممثل دور تاني حصل عليها كلًا من الفنان رشدي الشامي، عن مسلسل “تحت الوصاية”، وحمزة العيلي، عن مسلسل “رسالة الإمام”.



- أفضل ممثلة حصلت عليها الفنانة منى زكي، عن مسلسل “تحت الوصاية”.

- أفضل مسلسل حصل عليها مسلسل "تحت الوصاية".

كما حصدت الشركة جوائز أخرى متعددة عن طريق تصويت الجمهور منها محمد سامي كأفضل مخرج ومؤلف عن "جعفر العمدة" ومحمد رمضان كأفضل ممثل، و"جعفر العمدة" كأفضل مسلسل، وإيمان العاصي كأفضل ممثلة دور ثان.