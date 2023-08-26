السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما وبرامج ومهرجانات.. روائع "المتحدة" تعيد أمجاد الفن المصرى

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مدار السنوات الأخيرة في استعادة ريادة الفن المصرى، وساهمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقوة في إعادة الفن لدوره الحقيقي وبناء الهوية وتشكيل الوعي، لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية كرائدة في مجال الفن والثقافة. 

تنظيمات على أعلى مستوى للشركة المتحدة فى كل القطاعات

موسم درامى قوى

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم موسم درامي متنوع وشامل، وقدّمت موضوعات وقضايا مجتمعية حيوية تمس المواطن، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والتاريخية، وكان للأطفال نصيب من هذا الاهتمام بتقديم أعمال هادفة ومحتوى درامي يليق بالأسر المصرية، ويقوم على احترام عقلية المشاهد وتنويره، وفي نفس الوقت يقوم على الإثارة والتشويق والترفيه. 

ونجحت الشركة في إنتاج محتوى درامي متنوع بين التاريخي والوطني والاجتماعي والكوميدي، كما نجحت في تقديم مواهب فنية شبابية هامة.

برامج المواهب 

واستجابت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب آلاف الموهوبين فى كل ربوع مصر، الذين حلموا سنوات بمن  يسلط الضوء على إبداعاتهم ومن هنا جاءت فكرة برنامج «الدوم»، الذى فتح أبوابه لكل المواهب الفريدة في مختلف المجالات الفنية من تمثيل وتقديم تليفزيوني إذاعي وغناء وكتابة. 

كما ترعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر"، والذي يقوم بدور فعال لاختيار أبرز المواهب الكروية في كل محافظات مصر بشكل شبه يومي، وذلك لإخراج جيل من المحترفين المصريين. 

اتحاد منتجى مصر 

شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تدشين اتحاد منتجي مصر الذي ضم كبار المنتجين لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامى، وأدواتها، وآلياتها وهيكل الأجور، بالإضافة إلى العمل على تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذى يضمن نمو وتطوّر سوق الإنتاج الدرامى، والحفاظ على تلك الصناعة المهمة. 

مهرجان الدراما 

وقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورة استثنائية لمهرجان الدراما بمدينة العلمين ويعتبره كثيرون نقلة نوعية فى دعم الدراما المصرية ويسهم فى إعادة تحقيق الريادة للفنون المصرية، وبالتحديد الدراما التى لطالما تميزت بتاريخها الغنى ومساهماتها الفنية القيمة.

المهرجان الذى تقيمه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية يعد فرصة فريدة للاحتفاء بالمبدعين الذين تركوا بصمة واضحة فى مختلف المجالات فهو أكثر من مجرد حدث فنى فهو يمزج بين الفن والسياحة فى آن واحد من خلال الترويج لمدينة العلمين الجديدة ويحتفى بالقوة الناعمة لمصر ودورها الفعال فى تشكيل الوعى ونشر الثقافة المصرية فى جميع أنحاء الوطن العربى.

كما احتفلت الشركة المتحدة خلال المهرجان بالذكرى الـ60 لإنتاج وإذاعة أول عمل درامى مصرى، تحت شعار 60 سنة دراما. 

مهرجان العلمين 

وأقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين، وهو أول مهرجان فني سياحي ترفيهي متنوع، أُقيم على مدار 44 يومًا، وقدَّم خلاله عددًا من الحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي، وشملت فعاليات المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية والرياضية والثقافية.

مهرجان القلعة 

دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وحرصت الشركة على بث الحفلات بشكل مباشر من خلال  قناة "الحياة" استكمالا لبث الحفلات الكبرى بعد النجاح الكبير في بث حفلات مهرجان العلمين. 

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