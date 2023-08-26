هانى شاكر: أسعى لإسعاد الناس خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى غدًا

علق الفنان هاني شاكر، على انطلاق فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "قناة الحياة هي منبر الفن، وأسعى لإسعاد الناس الجميلة الطيبة بحفلي في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء غدًا".

وأضاف أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان كبير، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري.

وأشار إلى أن ما يميز مهرجان القلعة هو تنوع الحفلات وأنواع الغناء التي يتم تقديمها بالمهرجان، موضحًا أن كل الحفلات كاملة العدد، وهذا يدل على أن الشعب المصري محب وذواق للفن ولكل أنواع الفنون.