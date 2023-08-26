السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحميد عبدالغفار يكشف.. كيف ساند "ماسبيرو" ياسر عرفات بعد الإقامة الجبرية؟

الموسيقار عبدالحميد
الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار

استعاد الموسيقار عبدالحميد عبدالغفار، ذكريات أهم المقاطع الموسيقية في حياته، مؤكدًا أن زينب سويدان، رئيس التلفزيون المصري الأسبق، طلبت منه عملًا فنيًا يتناسب مع الحدث السياسي بعد الإقامة الجبرية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من قبل إسرائيل.

وقال خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه اختار وقتها لحن "أخي جاوز الظالمون المدى"، وأداها الكورال كاملًا، مؤكدًا أنه كان مؤثرًا جدًا خاصة عندما قام الكورال في نهاية الأغنية بحمل الشموع في أيديهم مما زاد اللحن جمالًا والتليفزيون هو من أنتجه.

وأضاف أنه كان لدينا في مصر أدباء وشعراء كبار جدًا فيما يسمى بعهد العظماء. 

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس الراحل ياسر عرفات، في مقر إقامته برام الله وكان ذلك في 2002.

نقيب الإعلاميين: سيبقى مبنى ماسبيرو شاهدًا على التاريخ المصرى

عبدالحميد عبدالغفار التلفزيون المصري ياسر عرفات الإقامة الجبرية إسرائيل عهد العظماء الكورال

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