انتخاب مجلس إدارة مركز شباب الضهرة بالتزكية في دمياط

انعقدت اليوم السبت بمقر مركز شباب الضهرة التابع إدارة الروضة بالتعاون مع إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، الجمعية العمومية للعام 2024/2023، بإشراف قانونى من مديرية الشباب والرياضة، وذلك لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2023/ 2027، وذلك على مقاعد الرئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، و5 عضو شباب.

وتقدم لمجلس إدارة مركز شباب الضهرة عدد أقل من العدد المطلوب لكن يكفي لانعقاد المجلس صحيحا، يعتبر فائزين بالتزكية وتظل الأماكن الشاغرة لحين عرضها على أقرب جمعية عمومية وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق على الحساب الختامى.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية، إلى استعداد مديرية الشباب والرياضة _ إدارة الهيئات الشبابية والرياضية لهذا الحدث من خلال التأكد من إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وفتح وغلق باب الترشح حسب المواعيد المقررة قانونا، وأيضا غلق باب سداد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء العاملين، وضرورة التصدى لأي حالة خروج عن القانون أثناء انعقاد الجمعيات العمومية.

وذكر صفوت غازى مدير إدارة الهيئات، أن الإدارة أنهت إجراءات انعقاد الجمعية العمومية على وفق صحيح القانون ومراجعة محاضر مجلس الإدارة الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ومحضر إبداء الرأي في المرشحين.

وجرى إعلان كشوف من لهم حق إبداء الرأي بمقر مركز الشباب وذلك حسب المواعيد المقررة قانونا، حيث يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط.