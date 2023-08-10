مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء فى مراكز الشباب بمحافظة دمياط

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، الإدارة الاستراتيجية، حملة لترشيد استهلاك الكهرباء بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظه دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة.

وتم تنفيذ الحملة بمراكز الشباب من خلال ندوات توعية للشباب والعاملين بمراكز الشباب للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة سواء بالمنزل أو بمراكز الشباب والأندية، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين النشء والشباب.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي، إلى ضرورة أن تشمل الندوات سبل ترشيد استهلاك الكهرباء وأسباب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف والأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية وفقا لتوصيات مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الكهرباء مع الالتزام بتنفيذ الأنشطة والفعاليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بدمياط بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل طبقا للخطة الموضوعة وتوجيهات رئاسة الوزراء فى ذلك الشأن.

وقال اللواء أحمد قاسم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط، إنه تم شن حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وغلق جميع اللوحات والإعلانات المضيئة بقرية أم الرضا مركز كفر البطيخ.

وأضاف رئيس مدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط أن هناك متابعة ميدانية بشوارع قرية أم الرضا لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في إطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أقرتها الحكومة.