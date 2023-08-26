السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: جاهزون لاستقبال 4000 طالب بالمدن الجامعية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة توفر كل احتياجات مباني المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة للطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وذلك استعدادًا لاستقبال 4 آلاف طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام.

صيانة مبانى المدن الجامعية

وأضاف النعماني أن الإدارة الهندسية تشرع في الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة داخل مباني المدن الجامعية حتى يتمكن الطلاب من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة، كما أوصى بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من التخصص في مجال الصحة العامة والتغذية لمراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، لضمان سلامتهم والمحافظة على نشاطهم اليومي، كما وجّه بتيسير الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكتروني والبار كود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

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شروط القبول فى المدن الجامعية 

وأشار النعماني، إلى أنه تمت الموافقة على قبول الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا، حتى يكون للمدن الجامعية دور فعّال في تحفيز الطلاب علي التفوق، كما سوف يتم مد إجراءات التقديم الإلكتروني للتسكين على موقع الزهراء لتنتهي في شهر أغسطس الجاري.

مواعيد التسكين

فيما قالت سامية زايد، مدير المدن الجامعية بجامعة سوهاج، إن الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أوصى ببدء التسكين الفعلي والورقي للطلاب القُدامي في نهاية سبتمبر المقبل، حيث يبدأ التسكين للطلاب اعتبارًا من يوم ١٧ سبتمبر، وينتهي يوم ٢١ من الشهر ذاته، أما الطالبات فسوف يبدأ يوم ٢٤ سبتمبر  وينتهي ٢٨ من الشهر ذاته، وذلك حتى يتسني للطلاب الإقامة بالمدن الجامعية مع بداية الدراسة للتخفيف من على كاهل أولياء الأمور في تحمل نفقات السفر.

أعضاء هيئة التدريس حسان النعماني جامعة سوهاج الإدارة الهندسية تشرع في الإنتهاء من الصيانه توفير كافة الاحتياجات لمباني المدن مباني المدن الجامعية رئيس جامعة سوهاج

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