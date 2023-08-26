السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي يتم إعلانه بشكل دوري لبيان الحالة الجوية في كافة أنحاء البلاد ليتمكن المواطنون من التأقلم مع طبيعة الجو.

حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وكشف خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وسيناء خلال ساعات النهار.

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة على المحافظات اليوم الخميس 24-8-2023

txt

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-8-2023

فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية خلال ساعات الليل.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة وارتداء غطاء للرأس يحجب التعرض المباشر للشمس وارتداء الملابس القطنية الخفيفة لتتناسب مع طبيعة الجو.

txt

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة على المحافظات اليوم الخميس 24-8-2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة القومية للأرصاد طقس حار الأرصاد الجوية درجة الحرارة

الأكثر قراءة

بدء حجز شقق بنك التعمير والإسكان غدا.. اعرف الشروط والأسعار وأنظمة السداد

براتب 3250 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 26-8-2023 فى محلات الصاغة

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية السبت 26 أغسطس 2023

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة