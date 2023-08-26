تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي يتم إعلانه بشكل دوري لبيان الحالة الجوية في كافة أنحاء البلاد ليتمكن المواطنون من التأقلم مع طبيعة الجو.

حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وكشف خبراء الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 26-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وسيناء خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية خلال ساعات الليل.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة وارتداء غطاء للرأس يحجب التعرض المباشر للشمس وارتداء الملابس القطنية الخفيفة لتتناسب مع طبيعة الجو.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.