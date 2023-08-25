الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| وفاة براى وايت بطل المصارعة وطبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، "الدستور" يرصد أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة". 

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب عنها الثقافة، محذرًا من عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

براي وايت

أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، اليوم الجمعة، عن وفاة ويندهام لورانس روتوندا، أو المعروف بـ«براي وايت»، عن عمر يناهز 36 عامًا.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد التوسع الأخير.. المونيتور: "بريكس" يتطلع للعمل كمكافئ للغرب وبديل للنظام العالمى

مجموعة بريكس

قال تقرير أمريكي إن نفوذ مجموعة بريكس يتزايد بعد التوسع الأخير، والتكتل يتطلع إلى العمل كثقل موازن للغرب وبديل للنظام العالمي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بعد وفاة كارولين منتصر.. استشارى نفسى يوضح أهمية شكر الزوجة والاعتراف بجميلها

كارولين منتصر

سبب رحيل الشابة كارولين منتصر، 28 عاماً، ضجة واسعة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

واجهة مميزة لمصر.. إشادة واسعة بمهرجان القاهرة للدراما فى العلمين

مهرجان

نجاحٌ كبير حققه مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي أُقيمت أمس، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما عام 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"الأوقاف": انطلاق 10 قوافل دعوية.. وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

وزيرالأوقاف

تنطلق، اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

بريكس براي وايت وفاة براي وايت متحور كورونا الجديد كورونا الجديد وفاة كارولين منتصر العلمين مهرجان القاهرة للدراما

الأكثر قراءة

بعد وفاة كارولين منتصر.. استشاري نفسي يوضح أهمية شكر الزوجة والاعتراف جميلها

بعد ظهورها حليقة الرأس.. أزمات فى حياة أسما شريف منير

انطلاق مهرجان رياضى على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 200 مواطن (صور)

"الأحكام فى أسبوع": المؤبد والمشدد لـ20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية" وقضية تنظيم كفر شكر

فاطمة من المحنة للمنحة.. "الكروشيه" يهزم إعاقة 10 سنوات

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)