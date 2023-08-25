أخبار الظهيرة| وفاة براى وايت بطل المصارعة وطبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، "الدستور" يرصد أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب عنها الثقافة، محذرًا من عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين.

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وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، اليوم الجمعة، عن وفاة ويندهام لورانس روتوندا، أو المعروف بـ«براي وايت»، عن عمر يناهز 36 عامًا.

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بعد التوسع الأخير.. المونيتور: "بريكس" يتطلع للعمل كمكافئ للغرب وبديل للنظام العالمى

قال تقرير أمريكي إن نفوذ مجموعة بريكس يتزايد بعد التوسع الأخير، والتكتل يتطلع إلى العمل كثقل موازن للغرب وبديل للنظام العالمي.

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بعد وفاة كارولين منتصر.. استشارى نفسى يوضح أهمية شكر الزوجة والاعتراف بجميلها

سبب رحيل الشابة كارولين منتصر، 28 عاماً، ضجة واسعة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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واجهة مميزة لمصر.. إشادة واسعة بمهرجان القاهرة للدراما فى العلمين

نجاحٌ كبير حققه مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي أُقيمت أمس، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما عام 2023.

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"الأوقاف": انطلاق 10 قوافل دعوية.. وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

تنطلق، اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

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