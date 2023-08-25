طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب عنها الثقافة، محذرًا من عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين.

وشدد بدران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت، منوهًا بأن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات.

وتابع: "كلما زاد معدل الانتشار زاد معدل الطفرات والمتحورات، وهو ما جعل متحور أوميكرون ينتج عنه 22 متحورًا فرعيًا انتشرت في الصيف"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد زيادة في عدد الإصابات بالمستشفيات، والخطر يكمن فيما قد يحدث في أشهر فصلي الخريف والشتاء.

الكوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الكوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة التي تأتي نتيجة غياب التدابير الوقائية، مشيرًا إلى أنه ما زالت التطعيمات آمنة وفعّالة، معقبًا: "كل التطعيمات الموجودة في مصر تحمي من المضاعفات والدخول في المستشفيات والوفيات".

وأردف: "من تأخروا 6 أشهر يمكنهم الحصول على الجرعة التعزيزية، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب أو المدخنين أو المصابين بالسمنة".