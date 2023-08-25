الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب يكشف خطورة متحور كورونا الجديد.. ويحذر من عدم ارتداء الكمامة (فيديو)

كورونا
كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا ينتشر في المجتمعات التي تغيب عنها الثقافة، محذرًا من عدم ارتداء الكمامة وعدم غسل الأيدي والاحتكاك بين المواطنين.

وشدد بدران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، على أهمية التباعد بين الناس مترين على الأقل في هذا الصدد، وضرورة التهوية داخل الأماكن المغلقة والبيوت، منوهًا بأن انتشار الفيروس والمتحورات يؤدي إلى حدوث طفرات.

وتابع: "كلما زاد معدل الانتشار زاد معدل الطفرات والمتحورات، وهو ما جعل متحور أوميكرون ينتج عنه 22 متحورًا فرعيًا انتشرت في الصيف"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد زيادة في عدد الإصابات بالمستشفيات، والخطر يكمن فيما قد يحدث في أشهر فصلي الخريف والشتاء.

الكوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الكوكب رفع رايات التحذير من المتحورات الجديدة التي تأتي نتيجة غياب التدابير الوقائية، مشيرًا إلى أنه ما زالت التطعيمات آمنة وفعّالة، معقبًا: "كل التطعيمات الموجودة في مصر تحمي من المضاعفات والدخول في المستشفيات والوفيات".

وأردف: "من تأخروا 6 أشهر يمكنهم الحصول على الجرعة التعزيزية، خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والقلب أو المدخنين أو المصابين بالسمنة".

متحور كورونا الجديد خطورة خطورة متحور كورونا الجديد مجدي بدران الدكتور مجدي بدران الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عدم ارتداء الكمامة

مواد متعلقة

ناقد فنى: جوائز مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية ذهبت لمن يستحقها (فيديو)

أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب: انضمام مصر لـ"البريكس" يعكس ثقلها الاستراتيجى (فيديو)

مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

سعد زغلول.. زعيم الأمة

البحرية المغربية: اعتراض قوارب تقل 190 مهاجرًا

هل ستزيح "بريكس" أمريكا من قمة اقتصادات العالم؟.. موفد القاهرة الإخبارية يجيب

مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقى: نرفض أى تدخل خارجى

الأكثر قراءة

وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة محامي عبدالله رشدي ومعتز مطر

خبير أسواق: الاقتصاد المصرى سيكون الأول عربيًا خلال 10 سنوات (فيديو)

احذر من هذه الأطعمة.. 10 وجبات غذائية تصيب الأطفال بأمراض متعددة

أستاذ طب نفسى: التعلق المرضى يشبه "الدبة اللى قتلت صاحبها" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)