«إيجي 5» يتفشى.. توقعات بارتفاع حالات الإصابة بـ متحور كورونا في أمريكا

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية هذا الأسبوع، إنها تتوقع تسارع حالات دخول المستشفيات الجديدة لـ كوفيد-19 خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتسابق فيه مسؤولو الصحة لدراسة متغير جديد شديد التحور لفيروس كورونا يسمى BA.2.86، الملقب بـ "Pirola" على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي بدأ في الظهور في جميع أنحاء العالم.

وبينما يقول المسؤولون إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت السلالة ستؤدي إلى زيادة أخرى في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا، فإن العدد الكبير من الطفرات في هذا المتغير أدى إلى تدقيق عالمي، بحسب شبكة cbs نيوز الامريكية.

وأكد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تقييم المخاطر الذي نُشر يوم الأربعاء، إن اختبارات وأدوية “كوفيد-19" الحالية "يبدو أنها فعالة مع هذا البديل"، ومن المتوقع أن تكون اللقاحات المحدثة المقرر طرحها الشهر المقبل “فعالة في الحد من الأمراض الخطيرة والاستشفاء” من BA.2.86.

وحذرت الوكالة من أن العدد الكبير من الطفرات في السلالة يمكن أن يشكل أيضًا تحديات جديدة للمناعة من الإصابات والتطعيمات السابقة. وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث بشأن سلالة BA.2.86 لفهم التأثير المحتمل لـ BA.2.86 بشكل أفضل.

كيف تتجه حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا؟

وكان من الصعب رصد نسبة تصاعد الحالات بشكل حقيقي، بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة.

واعتمد المسؤولون على الأرقام التي لا تزال يتم الإبلاغ عنها من المستشفيات، مثل حالات القبول الجديدة وزيارات غرف الطوارئ ، لتتبع الزيادات في الفيروس.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات العلاج الأسبوعية الجديدة قفزت بنسبة 21.6٪ في الأسبوع الماضي، مما يمثل الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه لم يتم رصد أي ارتفاع غير عادي في اتجاهات المستشفيات حتى الآن في الأماكن التي أبلغت عن حالات مبكرة لـ BA.2.86 مقارنة بالمناطق المجاورة، على الرغم من أن المسؤولين سيراقبون المعدلات عن كثب في الأسابيع القادمة.

وقالت الوكالة عن BA.2.86: "من المهم أيضًا ملاحظة أن الزيادة الحالية في حالات الاستشفاء في الولايات المتحدة ليس من المرجح أن تكون مدفوعة بالمتغير BA.2.86. وقد يتغير هذا التقييم مع توفر بيانات إضافية".

أين تم رصد BA.2.86؟

وفقًا لسجلات GISAID، وهي قاعدة بيانات عالمية للفيروسات، تم تأكيد الإصابة بـ BA.2.86 في خمس دول على الأقل: جنوب إفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، أبلغت ثلاث ولايات على الأقل – ميشيغان وفيرجينيا وأوهايو – عن هذا المتغير.

تم تسلسل الحالة الأولى المبلغ عنها في مختبر بجامعة ميشيغان، لدى شخص بالغ لم يتم إدخاله إلى المستشفى.