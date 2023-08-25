"الأوقاف": انطلاق 10 قوافل دعوية.. وافتتاح 31 مسجدًا اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتشمل قوافل "الأوقاف" المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبوزنيمة).

2- مديرية أوقاف الوادي الجديد (باريس) بمدينة الخارجة.

3- مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل ــ شرق مدينة نصر).

4- مديرية أوقاف المنيا (قرية الإسماعيلية).

5- مديرية أوقاف قنـــا (فرشوط).

6- مديرية أوقاف الشرقية (مشتول السوق).

7- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل).

8- مديرية أوقاف سوهاج (جهينة).

9- مديرية أوقاف المنوفية (بركة السبع).

10- مديرية أوقاف الغربية (كفرالزيات).

افتتاح 31 مسجدًا

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله- عز وجل- مبنى ومعنى، سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 31 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2023 حتى تاريخه (118) مسجدًا، منها (87) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و31 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية

1. عبد الدايم– بلمشط- منوف.

2. سيدي محمد الرومي– قرية مؤنسة- أشمون.

مديرية أوقاف كفرالشيخ

3. الهمة البحري– قرية الهمة- بيلا.

4. التقوى– قرية 17 الأبعادية– الحامول غرب.

مديرية أوقاف البحيرة

5. رجب حسن– قرية أباظة البحرية– حوش عيسى.

6. الجبرسية القبلي– قرية الخوري البحرية– أبوالمطامير.

7. عزبة صيام– حفص- دمنهور.

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. الرحمة- قبلي صرف 3– بنجر برج العرب.

مديرية أوقاف سوهاج

9. عمرو بن العاص– أولاد سالم– دارالسلام.

مديرية أوقاف الشرقية

10. الرحمة السعادنة– أم عجرم.

11. النصر– القطايع– ديرب نجم.

مديرية أوقاف الفيوم

12. أباظة البحري– وليدة- سنورس.

مديرية أوقاف قنا

13. الرحمن– نجع الحجر– أولاد عمرو.

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الغربية

1. عبدالحليم خليفة– قرية بلشاي– كفرالزيات.

مديرية أوقاف الدقهلية

2. الناصر بالتمد الحجر- السنبلاوين.

3. الكبير– قرية سللنت– المنصورة.

4. أبوالنور– ميت غمر.

5. 6 أكتوبر- المنصورة.

6. ناشد الكبير– منشية عبدالرحمن– دكرنس.

7. أولاد صقر– كفورالعرب- طلخا.

مديرية أوقاف القاهرة

8. الأقمر– شارع المعز- الجمالية.

مديرية أوقاف قنا

9. عمر بن الخطاب– نجع الزاملي– البراهمة- قفط.

10. آل جفال– حجازة قبلي- قوص.

11. الكبير– العبايشا- قوص.

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل البهاجرة– قرية الحوفة– عوامر بحري– مركز جرجا.

13. التقوى– قرية أولاد إسماعيل- المراغة.

14. حسان بن ثابت– الشباتية- مركز سوهاج.

مديرية أوقاف المنيا

15. زلوم– دلجا– دير مواس.

مديرية أوقاف أسيوط

16. أبو ذر الغفاري– سرواه- منفلوط.

17. السلام– المحمودية- ديروط.

مديرية أوقاف كفرالشيخ

18. التوحيد– المنشية الجديدة– سيدي سالم شرق.