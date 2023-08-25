الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"قضاء حوائج الناس".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 25 أغسطس 2023

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

يتجهز المسلمون لأداء صلاة الجمعة، اليوم 25 أغسطس 2023، الموافق 9 صفر من العام 1445 هـ. 
ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م، والتي جاءت تحت عنوان “قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب”.

نص موضوع خطبة الجمعة اليوم 25 أغسطس 2023م 
 

 

دعاء الصباح اليوم الجمعة 25أغسطس 2023

ويعرض "الدستور" للقراء دعاء الصباح اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 الوارد في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح من أجل الاستعانة به في قيام الليل لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية ومتاعب الدنيا والآخرة خلال الساعات الأخيرة من الليل، والتي جاءت على النحو التالي:.

"ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. ربي أسألك توفيقًا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك، ربي بشرني بما أنتظره منك فأنت على كل شيء قدير.. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرًا واجعل كل ما دعوته لك سرًا وجهرًا تكتبه لي في الواقع قريبًا يا رب العالمين".

"اللهم إني أسألك في هذا الفجر أن ترزقني ما أريده وأحتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجًا وهمومي سعادة وضيقي فرجًا وارزقني يومًا أفضل من أمسي.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

"اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري ومن شر لساني، ومن شر قلبي".

"اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك اجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. اللهم اقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك، اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبته فحدث بفضلك".

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.. لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

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