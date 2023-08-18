الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 8 مساجد بتكلفة 20 مليون جنيه فى البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 8 مساجد جديدة بمراكز "الدلنجات - أبوحمص - إيتاي البارود - الرحمانية - المحمودية - شبراخيت - حوش عيسى" بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح المسجد الشرقي بقرية زمران النخل التابعة لدائرة مركز الدلنجات مساحة 662 م 2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد القرية الحمراء التابعة لقرية كوم عزيزة بمركز أبوحمص على مساحة 270 م2 بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه، ومسجد الأحمدية - قرية شنديد إيتاي البارود على مساحة 330 م2 بتكلفة إجمالية 198 ألف جنيه، ومسجد عزبة الكوم - الرحمانية على مساحة 360 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و700 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد النور قرية أنطون المحمودية على مساحة 492 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد الرحمن - كفر السابي - شبراخيت على مساحة 585 م2 بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ومسجد الرحمن - النخلة البحرية - أبوحمص على مساحة 441 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد عزبة حنفي البحري - عمارة - حوش عيسى على مساحة 81 م2 بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

افتتاح مسجد النور إجمالية الجهود الذاتية التثقيفية إقامة الشعائر

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