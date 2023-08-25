وفاة براى وايت بطل المصارعة الحرة عن عمر يناهز 36 عامًا

أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، اليوم الجمعة، وفاة ويندهام لورانس روتوندا أو المعروف بـ«براي وايت»، عن عمر يناهز 36 عامًا.

وأكد اتحاد المصارعة خبر وفاة وايت عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معلقين: "تشعر WWE بالحزن عندما علمت بوفاة ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت، يوم الخميس الموافق 24 أغسطس عن عمر يناهز 36 عامًا".

وأضاف:"تقدم WWE تعازيها لعائلة روتوندا وأصدقائه ومعجبيه".

وفاة براي وايت لم تكن متوقعة

وبحسب تقارير، فإنه كان من المنتظر عودة وايت للمنافسة مرة أخرى بعد غياب، لكنه كان يُعاني من المرض، ليغادر عالمنا في سن الـ 36.

ونعى المصارع «تريبل إتش»، رئيس قسم الإبداع في «WWE»، وفاة وايت، بتغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، جاء فيها: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية من عضو قاعة مشاهير WWE مايك روتوندا (والد براي وايت) الذي أبلغنا بالأخبار المأساوية التي تفيد بوفاة عضو عائلة WWE مدى الحياة ويندهام روتوندا - المعروف أيضًا باسم براي وايت - بشكل غير متوقع في وقت سابق من اليوم".

وزاد: "أفكارنا مع عائلته ونطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

وتتابع نجوم المصارعة في نعي براي وايت، أبرزهم الممثل الأمريكي المشهور والمصارع السابق دوين جونسون «ذا روك».

يُذكر أن أبرز إنجازات وايت الفوز بحزام «WWE» في حدث غرفة الإقصاء عام 2017، على حساب آي جاي ستايلز.