مراسلة "dmc": مهرجان الدراما بالعلمين الجديدة شهد تنظيما أكثر من رائع (فيديو)

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة dmc، كواليس مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، قائلة إن مدينة العلمين استقبلت أمس أهم مهرجان فني وهو مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي كانت نسخة استثنائية تقام في مهرجان العلمين.



وأضافت الدسوقي، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن المهرجان شهد تنظيم أكثر من رائع بحفل الافتتاح، وتكريم الفنانين، لافتة إلى أن المهرجان شهد العديد والعديد من المفاجآت.

- كلمة مؤثرة من الفنان يحيى الفخراني

وتابعت: الحفل بدأ بشو "الفاير وركس" للفنان أحمد عصام، كما بدأ الحفل بكلمة مؤثرة جدًا من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، ثم بدأت الكلمة للنجم كريم عبدالعزيز، التي حيا فيها جمهور مدينة العلمين وجمهور الفن والدراما، وأيضًا كلمة للأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات، وكلمته كانت تضم أكثر من مفاجأة، منها تكريم خاص للشيخ صالح كامل لإسهاماته العديدة في الدراما، وتكريم خاص للفنان يحيى الفخراني.



وأردفت: حصلت النجمة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة، وحصل الفنان محمد رمضان على جائزة أفضل ممثل، وحصلت الفنانة إيمان العاصي على جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، وحصل الفنان عصام السقا على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، أما عن الوجوه الصاعدة حصل عليها الفنان طه الدسوقي، ومناصفة بين الفنانة سلمى أبوضيف والفنانة رنا رئيس.

تكريم الزعيم عادل إمام بجائزة التميز



وأوضحت مراسلة dmc أن مسلسل "تحت الوصاية" حصل على جائزة أفضل عمل درامي، أما جائزة أفضل سيناريو فحصل عليها المخرج محمد سامي عن مسلسل "جعفر العمدة"، كما وجه المهرجان جائزة التميز للزعيم عادل إمام، وأيضًا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش بجائزة أفضل ممثل.