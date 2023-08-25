المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": الأحراز المضبوطة فى قضايا الإخوان تدل على شدة إجرامهم

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، “إنني عملت بقضايا الإرهاب وفتحت الكثير من الأحراز أثناء نظر القضايا، وشاهدت كمية الإجرام التي كانت تتسم بها تلك الأحراز المضبوطة”.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "شاهدت قطعا حديدية مدورة تطير أثناء الانفجار، وتوزع أكبر عدد من الشظايا لإصابة الكثير من الضحايا، وأصيبت بالجيوب الأنفية واستمرت معاناتي منها أربع سنوات بسبب رائحة الأحراز المضبوطة في قضايا الإرهاب، باودر غريب الشكل، ومسامير حجمها غريب جدًا موضوعة كشظايا"، وبالتالي كنت متوقعًا بالتأكيد أعمال العنف من جماعة الإخوان بعد بيان 3 يوليو.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.