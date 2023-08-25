الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": الأحراز المضبوطة فى قضايا الإخوان تدل على شدة إجرامهم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار ناجى شحاتة

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، “إنني عملت بقضايا الإرهاب وفتحت الكثير من الأحراز أثناء نظر القضايا، وشاهدت كمية الإجرام التي كانت تتسم بها تلك الأحراز المضبوطة”.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "شاهدت قطعا حديدية مدورة تطير أثناء الانفجار، وتوزع أكبر عدد من الشظايا لإصابة الكثير من الضحايا، وأصيبت بالجيوب الأنفية واستمرت معاناتي منها أربع سنوات بسبب رائحة الأحراز المضبوطة في قضايا الإرهاب، باودر غريب الشكل، ومسامير حجمها غريب جدًا موضوعة كشظايا"، وبالتالي كنت متوقعًا بالتأكيد أعمال العنف من جماعة الإخوان بعد بيان 3 يوليو.

تفاصيل برنامج الشاهد

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عنف الأخوان المستشار محمد ناجي شحاتة بيان 3 يوليو الإعلامي محمد الباز برنامج “الشاهد”

الأكثر قراءة

المستشار ناجى شحاتة يكشف لـ"الشاهد" سبب رفضه حضور وفد أمريكى لمحاكمة أحمد دومة

نتيجة كشف المجالس الطبية المتخصصة للمعاقين 2023.. رابط الاستعلام

قناة الناس| محمد مهنا يوضح أعلى درجة فى التسليم بالقدر (فيديو)

تكريم تامر حسنى بمهرجان الدراما ويشعل الأجواء بفقرة استعراضية

المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": حرق المجمع العلمى يعكس قلة وعى الشباب بتاريخهم

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)