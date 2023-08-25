المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": حكمت على دومة بالسجن بتهمة التعدى على القاضى بالألفاظ

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن التجاوزات التي ترتكب في جلسة المحكمة قد تخرج أحيانًا عن المألوف، فعلى سيبل المثال يسمع جملة "تأجيل القضية لجلسة كذا" فيكون رد فعله التصفيق كنوع من الاستهزاء أو السخرية، لافتًا إلى أنها تعتبر جريمة وهي الإخلال بالنظام والنيل من هيبة المحكمة، ويجيز فيها القانون إقامة الدعوى العمومية في وقتها والحكم على المتهم.

الحكم على أحمد دومة بتهمة التعدي على القاضي

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: أقمت دعوى عمومية وقتها وحكمت على المتهم المدعو "أحمد دومة"، فقد حبسته مرة سنة بسبب تجاوزه في المحكمة، وحبسته مرة أخرى ثلاث سنوات بتهمة التعدي على القاضي، لأنه حاول التعدي بالألفاظ أثناء نظر إحدى القضايا.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.