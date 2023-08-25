المستشار ناجى شحاتة لـ"الشاهد": الدولة المصرية استردت هيبتها عبر بيان 3 يوليو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن بيان 3 يوليو 2013 يمكن أن أسميه ببداية عودة هيبة الدولة، معلقًا: “شعرت بعد سماعي لبيان 3 يوليو بأن الدولة المصرية استردت كبريائها، وبأن الدولة المصرية ستبدأ في العيش بمرحلة الدولة المنظمة، لأننا خلال حكم الإخوان مرينا بعام لم يكن به دولة، وإنما كان نوع من شغل آخر”.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “إكسترا نيوز extra news”، أن حالة الاعتداء الواضح من الإخوان على القضاء من خلال ما شهدته من أحداث متمثلة في حصار المحكمة الدستورية، عزل النائب العام، محاولتهم تغيير القانون لإحالة قضاة بعينهم إلى التقاعد متمثلين في 4 آلاف قاضي، تنم عن جهل، حيث عندما أصل لمرحلة أن أحد مسؤولين جماعة الإخوان يقول في الإذاعة بنفس اللفظ "إحنا نفوّر القضاة".

وأشار إلى أن حصار المحكمة الدستورية، ومحاولة تغيير القوانين، ومحاولة إصدار إعلان دستوري يحصّن للقرارات الخاطئة التي كانت تصدر في هذا الوقت، كان يمثل عدوان على القضاء، معقبًا: "لذلك كمواطن فرحتي ببيان 3 يوليو كانت لا تعادلها فرحة، لأنني شعرت بأن الدولة استردت جزء من هيبتها".

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.