المستشار ناجى شحاتة لـ "الشاهد": مرسى دق أول مسمار فى نعشه عندما اتهم قاضيًا بالتزوير

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إنه ينبغي أن نسبق الحديث عن بيان 3 يوليو 2013، بمرحلة أخرى، عندما جاء الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال بأن هناك قاضي مزور أثناء كلمته في خطاب 26 يونيو.

وأضاف المستشار محمد ناجي شحاتة، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، عندما سمعت خطاب محمد مرسي، قلت وقتها بشعور المواطن العادي وليس بشعور القاضي، بأن هذا الرجل قد كتب نهايته، فكيف له أن يتهم قاضي بتزوير الانتخابات علانية وبالإسم، محمد مرسي بهذه الفعلة يكون قد دق أول مسمار في نعشه.

تفاصيل البرنامج

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.