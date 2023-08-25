الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: نؤمن بأن مصر تتطور بفنانيها الذين وضعوها فى المقدمة

الدكتور أشرف سالمان
الدكتور أشرف سالمان

تحدث الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال احتفالية مهرجان القاهرة للدراما، المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة، حيث وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور يحيي الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ولكل فناني مصر على هذه الاحتفالية الضخمة والمميزة.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة في دورته الثانية

وقال "سالمان"، خلال كلمته بحفل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما: "إحنا بنؤمن بتطور بلدنا مصر، والتطور مش هيكمل إلا باستكمال تطور فنها وقوتها الناعمة، كما أن الثقافة والفن والدراما هيفضلوا يدفعوا مصر للأمام، ومصر هتفضل بلد الفن والدراما والثقافة".

وتابع رئيس المتحدة: "سعداء أن مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الثانية بهذا المنظر الجميل فى بلد جميل زي العلمين، كما أننا نشكر القيادة السياسية، ونؤمن بأن مصر هتتطور بفنانيها اللي وضعوها فى المقدمة، وهتفضل مصر فى المقدمة بيكم وبالدراما المصرية".

ونالت كلمة رئيس المتحدة عاصفة من التصفيق من الموجودين بالاحتفالية الضخمة التي يتواجد بها عدد كبير من النجوم.

مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة في دورته الثانية مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة القاهرة للدراما العلمين الجديدة

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