الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى فى "القاهرة للدراما": عاجزة عن الشكر وتاريخنا طويل فى كل المجالات

منى زكي
منى زكي

كرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

وقالت منى خلال تكريمها، عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدًا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرًا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها 60 سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم احنا تاريخنا في كل المجالات كبير.

كما تم تكريم النجمة منة شلبي خلال الحفل الليلة وسط احتفاء كبير من قبل الحضور.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: "شكرًا جدًا أنا ممتنة إني بتكرم النهاردة وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إني بجانب منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإني بتكرم من دراما بلدي، وشكرًا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة منى زكي

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