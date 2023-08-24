اتحاد جدة يهزم الرياض برباعية ويواصل تصدر دوري روشن

انتصر اتحاد جدة على نظيره الرياض في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين، بأربعة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم اتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد.

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اتحاد جدة يواصل انتصاراته ويتصدر دوري روشن

وفرض اتحاد جدة سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، فيما كانت الأفضلية على مستوى المحاولات الهجومية لفريق الاتحاد، بينما لم يهدد الرياض مرمى اتحاد جدة سوى بتسديدة واحدة.

وسجل كريم بنزيما هدف التقدم لاتحاد جدة في الدقيقة 17 بصناعة من رومارينو، واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي اتحاد جدة حتى سجل عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وضغط لاعبو اتحاد جدة على دفاعات الرياض من أجل تحقيق أكبر نتيجة ممكنة وضمان الفوز من الشوط الأول.

وسجل عبدالرازق حمدالله الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ثم ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

أضاف حمدالله الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو أهلي جدة 4 كرات على المرمى من 10 محاولات فيما خرجت تسديدة من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق الرياض، واعترض الدفاع أخرى وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ اتحاد جدة على مجريات اللعب بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق الرياض.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق اتحاد جدة على مجريات اللعب فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين ولكن استمرت الأفضلية للاتحاد.

وأضاف صالح العمري الهدف الرابع لاتحاد جدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ لاعبو اتحاد جدة على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق الرياض

ورفع اتحاد جدة رصيده لـ9 نقاط في صدارة جدول الترتيب فيما توقف رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز التاسع.