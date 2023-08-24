الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بيتر ميمي عن تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما: سعيد بمقابلة الدكتور يحيى الفخراني

مهرجان الدراما
مهرجان الدراما

عبر المخرج بيتر ميمي عن سعادته الغامرة لتكريمه على مشواره الإخراجي بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقام في مدينة العلمين الجديدة على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

وقال بيتر على مسرح الحفل أثناء تسليمه التكريم، أكبر تكريم ليا هو إن كفاية شوفت الدكتور يحيى الفخراني وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وتم تكريم عدد كبير من النجوم على مشوارهم الفني خلال الفترة الماضية منهم النجمة منى زكي والفنان ماجد الكدواني.

أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن إضافة حفلات جديدة لبرنامج المهرجان على رأسها حفل مطرب الراب الشاب ويجز صاحب الشعبية العالية بين فئة الشباب بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية  داخل وخارج مصر وتصدرت أغنياته عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يقام حفل النجم ويجز على مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر وبدأ موقع تذكرتي إتاحة الفرصة لحجز التذاكر عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الماضية وبداية من فتح باب الحجز شهد الموقع إقبالا كبير من الجمهور.

ومن المتوقع حضور ما يقرب من 30 ألف متفرج لحفل الشاب ويجز ويقدم خلال الحفل الكثير من الأغنيات من خلال برنامج يعده للجمهور منها أغاني "البخت والدنيا أيه وبعودة يا بلادي" وغيرها من الأغنيات.

مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة العلمين الجديدة العلمين مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية

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