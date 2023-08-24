الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد رمضان: مدينة العلمين تمت في وقت قياسي وفخور بوجودها بمصر

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن مدينة العلمين سبب وجوده في مهرجان الدراما، مؤكدًا أنه اعتذر عن تسلم كل الجوائز التي حصل عليها هذا العام باستثناء مهرجان الدراما.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يريد الانبساط بمدينة العلمين لأنه فخور بوجودها على أرض مصرية لأنها تمت في وقت قياسي.

وعن نجاح مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان الماضي قال إن هذا النجاح هو ما دفعهم لتقديم جزء ثاني، لأنه لمس الجمهور بشكل كبير على المستوى العربي، وأنه سعيد جدًا بهذا النجاح.

سر نجاح أعماله

وأكد أن سر نجاحه في أعماله هو توفيق من الله وأنه يجتهد ويخلص في عمله ويحاول مخاطبة عقول الناس حتى يصدقوه، مشيرًا إلى أنه يتابع جمهوره كما يتابعه، ودائمًا يرى ما يعجبهم لأن الحفاظ عليهم ليس سهلًا لأنهم مرتبطين بحالة مزاجية والجمهور كل عام يختلف عن الآخر.

وتابع، أن النجاح يحمله مسئولية أكبر ومن أول يوم ويشعر بالمسئولية من وقت مالمس أن الله منحه نجاح يلمس الناس. 

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محمد رمضان مدينة العلمين مهرجان الدراما أرض مصرية وقت قياسي مسلسل جعفر العمدة

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