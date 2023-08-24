الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بحضور الخطيب.. الأهلي يخوض أول تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

الخطيب وكولر
الخطيب وكولر

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وحضر رئيس النادي، المشرف العام على الكرة المران والتقى بمدير الكرة خالد بيبو، والمدير الفني للفريق مارسيل كولر على هامش المران الذي يقام في إطار مرحلة الإعداد للموسم الجديد وقبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا، الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

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وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما.

وانتظم رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

كما شارك إمام عاشور، لاعب الأهلي المنتقل حديثًا من نادي ميتيلاند الدنماركي، في مران الفريق اليوم بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به والتي خاض فترة تأهيلية لاستكمال شفائه منها خلال الفترة الماضية.

وتوجه خالد بيبو في وقت سابق إلى النمسا برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، اطمأن خلالها على ترتيبات معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لتذليل أي معوقات وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

وحقق النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، إضافة إلى فوزه بلقبي لكأس السوبر المصري على حساب الزمالك وبيراميدز.

لنادي الأهلي الاهلى محمود الخطيب الخطيب مران الأهلي

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